المنتخب الإسباني ينهزم أمام كولومبيا في مباراة ودية

سقط منتخب إسبانيا، في فخ الهزيمة أمام نظيره منتخب كولومبيا، بهدف نظيف، في المباراة الودية، التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب “الاولمبي”، فى العاصمة الإنجليزية لندن.

وسجل دانيال مونوز، هدف فوز كولومبيا بالمباراة، فى الدقيقة 61 من زمن المباراة، بعد متابعته لعرضية لويس دياز، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ونجح المنتخب الكولومبي، فى تحقيق أول فوز فى تاريخه على المنتخب الإسباني.

ويخوض منتخب إسبانيا مباراة ودية أخرى أمام نظيره منتخب البرازيل، مساء الثلاثاء المقبل.