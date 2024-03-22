وفاة وزير الثقافة الفرنسي السابق الشهير فريديريك ميتران

توفي وزير الثقافة الفرنسي السابق والوجه التلفزيوني الشهير فريديريك ميتران، أمس الخميس، في منزله الباريسي عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد صراع “استمر عدة أشهر مع مرض السرطان”، وفق ما أبلغته عائلته وكالة فرانس برس.

وكان فريديريك ميتران المولود، في 21 غشت 1947، في باريس، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل فرنسوا ميتران، أعلن، أبريل 2023، أنه “مريض”، دون أن يفصح عن أي تفاصيل إضافية .

واكتسب عاشق السينما الكبير شهرته بتقديمه، منذ العام 1981، برنامجًا سينمائيًا على محطة “تي إف 1” بعنوان “Etoiles et toiles”. وترك المحطة، العام 1988، بعد خصحصتها، وانتقل إلى محطة “أنتين 2” العامة.

وتولّى “ميتران” إخراج عدد من الأفلام، من أبرزها “Lettres d’amour en Somalie”، العام 1981، وأوبرا “مدام باترفلاي” العام 1995 الذي صوّره في تونس.