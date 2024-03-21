رسميا.. المصادقة على إجراء مباريات سد لحسم البقاء والصعود في البطولة

رسميا.. المصادقة على إجراء مباريات سد لحسم البقاء والصعود في البطولة

2024-03-21 / 23:03
0

إتخذت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارا جديدا بشأن نظام الصعود والنزول في البطولة الاحترافية.

جاء ذلك بعدما تمت المصادقة على مقترح إجراء مباريات السد بنظام الذهاب والإياب للبقاء أو الصعود للقسم الوطني الأول الاحترافي حيث أن المحتلين للمركزين 13 و14 من القسم الأول سيواجهان المحلتين للمركزين 4 و3 في القسم الوطني الثاني.

وسيتم تطبيق هذا القرار الجديد بداية من الموسم المقبل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of البطولة الإحترافية.. الوداد الرياضي يستعيد نغمة الإنتصارات أمام مولودية وجدة

البطولة الإحترافية.. الوداد الرياضي يستعيد نغمة الإنتصارات أمام مولودية…

2024-03-22 / 00:02
Photo of الركراكي يكشف أسباب إستبعاد رومان سايس من قائمة المنتخب الوطني المغربي

الركراكي يكشف أسباب إستبعاد رومان سايس من قائمة المنتخب…

2024-03-21 / 22:53
Photo of الركراكي .. رحيمي اشتغل طيلة سنة ونصف ومهضرش بزاف

الركراكي .. رحيمي اشتغل طيلة سنة ونصف ومهضرش بزاف

2024-03-21 / 22:36
Photo of الركراكي .. دياز عطانا الكلمة هادي عام ونص ودابا جا فوقتو

الركراكي .. دياز عطانا الكلمة هادي عام ونص ودابا…

2024-03-21 / 21:56
Photo of الركراكي .. نحن في السكة الصحيحة للتحضير للاستحقاقات القادمة

الركراكي .. نحن في السكة الصحيحة للتحضير للاستحقاقات القادمة

2024-03-21 / 21:49
Photo of تفاصيل إجتماع المكتب المديري للجامعة

تفاصيل إجتماع المكتب المديري للجامعة

2024-03-21 / 20:50
Photo of تأجيل الإفراج عن داني ألفيس

تأجيل الإفراج عن داني ألفيس

2024-03-21 / 20:18
Photo of رئيس الاتحاد الفرنسي يصدم زيدان بهذا التصريح

رئيس الاتحاد الفرنسي يصدم زيدان بهذا التصريح

2024-03-21 / 17:11
Photo of تدشين متحف كرة القدم المغربية

تدشين متحف كرة القدم المغربية

2024-03-21 / 17:06
Photo of الليجا ترد على طلب إلغاء عقوبة فينيسيوس

الليجا ترد على طلب إلغاء عقوبة فينيسيوس

2024-03-21 / 16:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق