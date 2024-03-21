رسميا.. المصادقة على إجراء مباريات سد لحسم البقاء والصعود في البطولة

إتخذت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارا جديدا بشأن نظام الصعود والنزول في البطولة الاحترافية.

جاء ذلك بعدما تمت المصادقة على مقترح إجراء مباريات السد بنظام الذهاب والإياب للبقاء أو الصعود للقسم الوطني الأول الاحترافي حيث أن المحتلين للمركزين 13 و14 من القسم الأول سيواجهان المحلتين للمركزين 4 و3 في القسم الوطني الثاني.

وسيتم تطبيق هذا القرار الجديد بداية من الموسم المقبل.

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