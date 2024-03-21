الركراكي يكشف أسباب إستبعاد رومان سايس من قائمة المنتخب الوطني المغربي

الركراكي يكشف أسباب إستبعاد رومان سايس من قائمة المنتخب الوطني المغربي

2024-03-21 / 22:53
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كشف الناخب الوطني وليد الركراكي أسباب استبعاد القائد رومان سايس، مدافع الشباب السعودي من قائمة المنتخب الوطني المغربي.

وقال الركراكي خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة انغولا الودية: “لقد سافرت إلى السعودية واجتمعت مع رومان سايس، وانا من اتخذ هذا القرار في هذا التوقف الدولي”.

وأضاف: “سايس قدم الكثير للمنتخب الوطني المغربي، وتحدى الإصابة في الكثير من المباريات، ويجب أن لا ينسى الناس ذلك، وقد قدم الكثير لنا”.

وتابع: “الأبواب مفتوحة امامه، سيعود وقتما احتجنا إليه، وهو لاعب كبير”.

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