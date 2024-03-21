حموشي لمواطن طلب منه تشغيل ابنه في سلك الأمن: إدوز الإمتحان ويلا نجح مرحبا بيه

هبة بريس _ الرباط

خلال حلوله بصريح محمد الخامس رفقة عدد من المسؤولين الأمنيين، للترحم على “أب الأمة”، تقدم رجل يطلب من عبد اللطيف الحموشي تشغيل ابنه في سلك الأمن.

عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، خلال خروجه من الضريح ، تقدم إليه شخص مسن لطلب تشغيل ابنه في سلك الأمن ، ليرد عليه مدير الأمن الوطني : ” لا.. خاصو يدوز الإمتحان و إيلا نجح مرحبا بيه”.

الشخص الذي طلب من حموشي إيجاد فرصة عمل لابنه قال أنه من المشاركين في المسيرة الخضراء ، و صرح للصحافة أنه استغل حضور حموشي ليطلب منه إيجاد عمل لابنه في سلك الشرطة.

جواب “حموشي ” على طلب الأب عكس قطع الاخير مع سياسة ” باك صاحبي” ومجسدا تكافئ الفرص أمام الجميع

https://www.instagram.com/reel/C4yvMidNtsQ/?igsh=MWFzNTZpYTk3amx2

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