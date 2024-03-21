حموشي لمواطن طلب منه تشغيل ابنه في سلك الأمن: إدوز الإمتحان ويلا نجح مرحبا بيه
هبة بريس _ الرباط
https://www.instagram.com/reel/C4yvMidNtsQ/?igsh=MWFzNTZpYTk3amx2
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خلال حلوله بصريح محمد الخامس رفقة عدد من المسؤولين الأمنيين، للترحم على “أب الأمة”، تقدم رجل يطلب من عبد اللطيف الحموشي تشغيل ابنه في سلك الأمن.
عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، خلال خروجه من الضريح ، تقدم إليه شخص مسن لطلب تشغيل ابنه في سلك الأمن ، ليرد عليه مدير الأمن الوطني : ” لا.. خاصو يدوز الإمتحان و إيلا نجح مرحبا بيه”.
الشخص الذي طلب من حموشي إيجاد فرصة عمل لابنه قال أنه من المشاركين في المسيرة الخضراء ، و صرح للصحافة أنه استغل حضور حموشي ليطلب منه إيجاد عمل لابنه في سلك الشرطة.
جواب “حموشي ” على طلب الأب عكس قطع الاخير مع سياسة ” باك صاحبي” ومجسدا تكافئ الفرص أمام الجميع
https://www.instagram.com/reel/C4yvMidNtsQ/?igsh=MWFzNTZpYTk3amx2
”.
5 تعليقات
الرجل المناسب في المكان المناسب..
انتهى زمن المحسوبية والنفوذ وباك صاحبي ..
حموشي عبداللطيف رجل أمني بامتياز وله حنكة في المجال الأمني..
من محبي مهنة الشرطة وسأظل أعشقها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها..
اكيد ان من يزعم قطع الطريق أمام سياسة باك صاحبي جاهل . كل الجهل:اسوق لكم مثالا لسياسة باك صاحبي.والي امن اگادير كان يجب إحالته على القضاء وايداعه السجن مباشرة بعد ارتدائها لجرائم عديدة أهمها. الاعتقال التعسفي للمهاجرة المغربية المستثمرة س س وما عرفته هذه القضية من فضائع مروعة .لكن وجود اخيه بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني تستر على خروقات اخيه.والثاني والي أمن تطوان كان يجب هو االاخر إحالته على القضاء ليقول فيه كلمته تم يودع السجن والتهمة:تستره على جناية الارتشاء بمصلحة الندامة .لكن يشتغل تحت حماية والي أمن الرباط .فنجان من كل متابعة قضائية او من عقاب اداري.تم لان سياسة باك صاحبي فهما معا تجاوزا السن القانوني بسنوات ولازالا في كرسيهما لم يتزحزحا عكس اخرين.فقط لتنوير الرأي العام الوطني.