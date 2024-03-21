الليجا ترد على طلب إلغاء عقوبة فينيسيوس

أعلنت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني، موقفها من طلب ريال مدريد، بسحب البطاقة الصفراء التي نالها فينيسيوس جونيور، في المباراة الأخيرة أمام أوساسونا.

وذكرت صحيفة “ماركا”، أن لجنة المسابقات رفضت سحب البطاقة الصفراء التي وجهها الحكم مارتينيز مونويرا لفينيسيوس بسبب احتجاجه على قراراته، والتي ستمنعه من اللعب ضد أتلتيك بيلباو في المباراة المقبلة.

وتقدم ريال مدريد بطلب رسمي للجنة المسابقات، بسحب البطاقة، معتبرا أن احتجاج فينيسوس، جاء نتيجة تعرضه لإهانات عنصرية متكررة من جمهور الفريق المضيف على ملعب “إل سادار”، ومنها “الموت لفينيسيوس”.

لكن لجنة لمسابقات وجدت أن كل هذا ليس عذرا لسحب البطاقة، رغم أن شكوى ريال مدريد تركزت على أن الحكم لم يذكر في تقرير المباراة الإهانات الجسيمة تجاه اللاعب.

وقالت لجنة المسابقات في ردها: “يشير النادي (الريال) في رسالته إلى أن اللاعب الذي تم إنذاره كان يعاني بانتظام من أعمال العنصرية والكراهية والتعصب في جميع ملاعب كرة القدم التي يزورها ريال مدريد، مشيرا أيضا إلى السلبية المطلقة لفريق الحكام والاتحاد نفسه، والافتقار إلى الحماية، والسلبية في الشكاوى المتكررة التي اضطر هذا الطرف إلى تقديمها إلى مكتب المدعي العام للدولة ردا على الأحداث التي تتكرر مباراة بعد مباراة، دون أن يسجل الحكام أعمال العنف وكراهية الأجانب والعنف والعنصرية في دقائق المباراة”.

وأضافت: “فيما يتعلق بطلب الطعن في القرار، من المسلم به أن الاحتجاج كان موجودا، على الرغم من أنه قد يكون نتيجة الإحباط والعجز عن التحقق من السلبية الواضحة للحكم فيما يتعلق بالهتافات التي تم التلفظ بها. ومن الواضح أيضا أن كل لاعب محترف يعرف، أو يجب أن يعرف، نتيجة الاحتجاج على الحكم “.

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