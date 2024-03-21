مصطفى بيتاس

بايتاس: الاتحاد الأوروبي مطالب بصون الشراكة مع المغرب

2024-03-21 / 16:49
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هبة بريس _ الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب يجدد التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي، بأجهزته ودوله الأعضاء، مطالب بتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.

وأشار بايتاس، الذي كان يتحدث اليوم الخميس 21 مارس 2024، خلال ندوة صحفية تلت أشغال مجلس الحكومة، أن “ما صدر ليس حكما عن المحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، وإنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بمختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش”.

وأضاف أن “هذا الرأي يعد مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا، في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.

وتابع أن “المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا؛ فالاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي هو الطرف المدعى عليه وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب، كما أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت للمسطرة في إطار مساندتها لهيئة الدفاع”.

وخلص إلى أن “المغرب يجدد التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي، بأجهزته ودوله الأعضاء، مطالب بتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية

جاء ذلك تعليقا على الرأي الصادر عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص “إلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

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‫2 تعليقات

  1. المحكمة الأوربية اليوم قطعت احلام المخزن والغت كل الإتفاقات المبرمة مع النغرب و التي تشمل الصحراء الغربية

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  2. الناطق بإسم المحكومة يظن ان المحكمة الأوربية تخضع لبعض الفاسدين الأوربيين او انها محكمة الرباط يا مخلوق اوربا تحكمها قوانين حتى ولو افسدتم بعض النواب الأوربيين فهناك من النزهاء الكثير…

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