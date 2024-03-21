بوريل يدعو قادة الاتحاد الأوروبي لتوجيه رسالة حازمة إلى إسرائيل

2024-03-21 / 16:40
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هبة بريس _ وكالات

دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الخميس، قادة الاتحاد لتوجيه رسالة حازمة إلى إسرائيل “للتوقف عن منع دخول الغذاء إلى غزة وحماية المدنيين”.

دعوة بوريل جاءت قبيل انطلاق قمة قادة الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، تطرق فيها إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 6 أشهر.

وقال بوريل إنه لا توجد كلمات تصف الوضع في غزة، مبينا أن الأوضاع في القطاع الفلسطيني “وصلت إلى أسوأ حالة”.

وأشار إلى أن “مجلس الاتحاد الأوروبي سيُقدم على خطوات أكبر من المطالبة بدعم وكالة الأونروا، ووقف مستدام لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى”.

وأضاف: “ما يحدث في غزة اليوم ليس أزمة إنسانية إنه فشل الإنسانية، الناس يتضورون جوعا، وخاصة الأطفال مرضى للغاية لأنهم لا يأكلون”.

وداعيا قادة دول الاتحاد، قال بوريل: “آمل أن يبعث مجلس الاتحاد الأوروبي برسالة قوية إلى إسرائيل مفادها؛ توقفوا عن منع دخول الغذاء إلى غزة، واسمحوا بعبورها، واحموا المدنيين”.

والاثنين قال بوريل في منتدى ببروكسل إن إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا من خلال منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

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