البطولة الإحترافية.. نهضة بركان يفوز على المغرب الفاسي ويرتقي للمركز الثالث

فاز نهضة بركان على ضيفه المغرب الفاسي بهدفين لواحد، اليوم الأربعاء، ضمن مؤجل الجولة الثانية والعشرين من البطولة الإحترافية.

افتتح يوسف الفحلي التسجيل لنهضة بركان في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، وأدرك محسن بوريكة التعادل للماص في الدقيقة 56، ثم وقع بول باسيني الهدف الثاني للنهضة في الدقيقة 65.

هذا الفوز يضع نهضة بركان في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما توقف رصيد المغرب الفاسي عند 29 نقطة في المركز العاشر.

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