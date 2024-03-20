موعد ومكان مباريات المنتخب الوطني المغربي في أولمبياد “باريس 2024”

موعد ومكان مباريات المنتخب الوطني المغربي في أولمبياد “باريس 2024”

2024-03-20 / 22:55
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اوقعت قرعة مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية دورة باريس 2024 المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا وثالث آسيا.

وسيبدأ المنتخب الوطني مشواره الأولمبي بمواجهة الأرجنتين يوم 24 يوليوز بمدينة سانت إتيان.

وفي المباراة الثانية، سيلتقي الأسود مع منتخب أوكرانيا يوم 27 يوليوز بسانت إتيان.

بينما يلتقي المنتخب الوطني المغربي في المباراة الثالثة مع ثالث آسيا يوم 30 من شهر يوليوز بمدينة نيس.

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