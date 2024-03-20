“درون” الجيش المغربي تنهي حياة قيادي في جبهة البوليساريو

هبة بريس - الرباط

أنهت طائرة بدون طيار “درون” تابعة للقوات المسلحة الملكية ، حياة قيادي بارز في جبهة البوليساريو الانفصالية في غارة جوية ناجحة في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني بجنوب المملكة.

وقالت مصادر محسوبة على الانفصاليين ان قيادي بارز في جبهة البوليساريو الانفصالية لقي مصرعه الى جانب مجموعة من المسلحين، جراء قصف جوي بالمنطقة العازلة ما أدى إلى مقتل وإصابة حوالي عشرة مسلحين من جبهة البوليساريو، من بينهم القيادي الميداني “بدبدّه حميده”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “الدرون” المغربية دمرت عربتين تابعتين الجبهة الانفصالية .

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