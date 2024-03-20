بلاغ جديد من الجامعة بشأن تذاكر مباراتي المنتخب الوطني ضد أنغولا وموريتانيا

تنهي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى علم كافة الجماهير، أنها أضافت نقطة جديدة لبيع التذاكر وسحبها، خاصة بالمباراتين الوديتين اللتين ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره كل من المنتخب الأنغولي، والتي ستقام يوم الجمعة 22 مارس 2024 بالملعب الكبير بمدينة أكادير، والمنتخب الموريتاني والتي ستجرى يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، بنفس الملعب.

ولتسهيل مأمورية الجماهير في الحصول على التذاكر الخاصة بالمباراتين، تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها حددت المركز الثقافي محمد ابزيكا بحي المحمدي بمدينة اكادير، نقطة جديدة لبيع التذاكر وسحبها

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