انفراد.. حرمان فريق الجيش الملكي من جماهيره لست مباريات بعد احداث مباراة أسفي

توصل الجيش الملكي بقرار توقيف جماهيره لست مباريات بسبب الاحداث التي وقعت خلال مباراة فريقه ضد اولمبيك أسفي .

واستنكرت ادارة الفريق احداث الشغب غير المبررة والتي كادت تؤثر على نتيجة المباراة ، غير انها اكدت أن العقوبة قاسية ولا توازي حجم ما وقع في المدرجات.

وحسب مصادر خاصة فإن اداراة الجيش اعدت ملفا متكاملا للدفاع عن مصالحها ضد هذه العقوبة ، و ستلجأ للإستئناف لتخفيضها.

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