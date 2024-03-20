وجدة .. افتتاح مركز للتميز في مجال الترميز المخصص للبرمجة المعلوماتية

هبة بريس : وجدة

يعد مشروع “Zone 01 Oujda”، مركزًا للتميز في تطوير المهارات الرقمية وخلق فرص العمل في المنطقة، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق.

وافتتحت شركة “01Talent Maroc” مركزها الأول للتميز Zone01 المخصص للبرمجة، بوجدة، بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، وجامعة محمد الأول بوجدة، ووكالة تنمية جهة الشرق ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة (UCLGA) والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، وذلك بهدف دعم مواهب جديدة في مجال البرمجة في المنطقة، وتحديد وتدريب ونشر المبرمجين الحاسوبيين بشكل احترافي.

تتمثل مهمة 01Talent في إضفاء الطابع الديمقراطي على اكتساب المهارات الرقمية وخلق فرص العمل، على المستوى الدولي، وخاصة في أفريقيا، وذلك من خلال إنشاء مراكز إدارة أعمال من الجيل الجديد متاحة للجميع. حيث تلتزم”Zone 01 Oujda” بتوفير التدريب بمستوى عال في البرمجة، وتجهيز فضاء بأحدث التطورات التكنولوجية والأدوات المتطورة اللازمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وBlockchain، والبيانات الضخمة وغيرها، لـ 500 متعلم في كل دفعة في أفق تكوين ودمج 4000 شابة وشاب في مهن البرمجة والرقميات في جهة الشرق.

وستقدم 01Talent المتواجدة بمجمع المعرفة بوجدة برامج تكميلية أخرى للمتدربين كبرنامج تقوية اللغة، وتلقين مجموعة واسعة من المهارات الشخصية للتنمية الشخصية، بالإضافة إلى دورات في الفن والثقافة والعلوم الإنسانية وإدارة الأعمال وغيرها.

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