بسبب الرياح القوية وتطاير الغبار.. وزارة التجهيز تحذر السائقين

هبة بريس

أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة توخي الحيطة والحذر، على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من الأقاليم يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الأربعاء، أنه ” على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بأقاليم وجدة-أنجاد وجرادة وفكيك وتاوريرت وميدلت وأزيلال وورزازات وبولمان وتنغير والرشيدية وكرسيف وصفرو وإفران وخنيفرة وبني ملال ابتداء من ليلة يوم غد الخميس 21 مارس 2024 وإلى غاية يوم الجمعة 22 مارس 2024، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية”.

وأضاف البلاغ أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقمين الهاتفيين التاليين:

▪ مركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق: 17 17 71 37 05

▪ مركز الاتصال للطرق السيارة: 50 50

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp