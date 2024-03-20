إنخفاض القيمة التسويقية لسفيان أمرابط بسبب وضعه مع مانشستر يونايتد

انخفضت القيمة التسويقية للدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب وضعيته داخل فريقه.

وتراجعت القيمة التسويقية للاعب وفقا لمنصة “ترانسفر ماركت” إلى 22 مليون يورو، بعدما كانت تبلغ 28 مليون يورو.

ويعيش سفيان أمرابط وضعية صعبة داخل مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما فقد مكانته الرسمية، وبات قريبا من مغادرة الفريق في الميركاتو الصيفي القادم.

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