إنخفاض القيمة التسويقية لسفيان أمرابط بسبب وضعه مع مانشستر يونايتد

إنخفاض القيمة التسويقية لسفيان أمرابط بسبب وضعه مع مانشستر يونايتد

2024-03-20 / 13:31
0

انخفضت القيمة التسويقية للدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب وضعيته داخل فريقه.

وتراجعت القيمة التسويقية للاعب وفقا لمنصة “ترانسفر ماركت” إلى 22 مليون يورو، بعدما كانت تبلغ 28 مليون يورو.

ويعيش سفيان أمرابط وضعية صعبة داخل مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما فقد مكانته الرسمية، وبات قريبا من مغادرة الفريق في الميركاتو الصيفي القادم.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مونديال 2030 .. رغبة اسبانية برتغالية مغربية لإرساء “الجسور بين الحضارات”

مونديال 2030 .. رغبة اسبانية برتغالية مغربية لإرساء “الجسور…

2024-03-20 / 16:56
Photo of منتخب الكرة الشاطئية يتأهل إلى نصف نهائي دوري “كوسافا”

منتخب الكرة الشاطئية يتأهل إلى نصف نهائي دوري “كوسافا”

2024-03-20 / 16:38
Photo of بلاغ جديد من الجامعة بشأن تذاكر مباراتي المنتخب الوطني ضد أنغولا وموريتانيا

بلاغ جديد من الجامعة بشأن تذاكر مباراتي المنتخب الوطني…

2024-03-20 / 16:16
Photo of انفراد.. حرمان فريق الجيش الملكي من جماهيره لست مباريات بعد احداث مباراة أسفي

انفراد.. حرمان فريق الجيش الملكي من جماهيره لست مباريات…

2024-03-20 / 15:21
Photo of جينك البلجيكي يقرر توقيف إلياس بنان بعدما إختار تمثيل المنتخب المغربي

جينك البلجيكي يقرر توقيف إلياس بنان بعدما إختار تمثيل…

2024-03-20 / 14:09
Photo of زينباور يضع لاعبا من جنوب أفريقيا قيد الإختبار

زينباور يضع لاعبا من جنوب أفريقيا قيد الإختبار

2024-03-20 / 13:46
Photo of محكمة برشلونة تفرج عن النجم البرازيلي داني ألفيس

محكمة برشلونة تفرج عن النجم البرازيلي داني ألفيس

2024-03-20 / 11:34
Photo of الهلال السعودي يجدد رغبته في ضم اللاعب يوسف النصيري

الهلال السعودي يجدد رغبته في ضم اللاعب يوسف النصيري

2024-03-20 / 10:54
Photo of يوسف النصيري مطلوب في الدوري السعودي

يوسف النصيري مطلوب في الدوري السعودي

2024-03-20 / 10:25
Photo of أتلتيكو مدريد يخطط لخطف ليفاندوفسكي من برشلونة

أتلتيكو مدريد يخطط لخطف ليفاندوفسكي من برشلونة

2024-03-20 / 10:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق