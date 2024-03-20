تقارير.. الإفراج عن النجم البرازيلي داني ألفيس

محكمة برشلونة تفرج عن النجم البرازيلي داني ألفيس

2024-03-20 / 11:34
0

قضت محكمة برشلونة، اليوم الأربعاء، بالإفراج عن البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة السابق، بشأن قضية الاغتصاب المتهم فيها، بكفالة قدرها مليون يورو.

وكانت محكمة برشلونة قد قضت في وقت سابق، بحبس ألفيس لمدة 4 سنوات ونصف، بعد ثبوت تهمة اغتصابه لفتاة في أحد الملاهي الليلية بمدينة كتالونيا، أواخر عام 2022.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد قضت محكمة برشلونة، اليوم الأربعاء، بالإفراج المشروط عن ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو.

وجاء هذا القرار، رغم أن ألفيس لم يقض سوى ربع مدة العقوبة، ولكن لا يزال من الممكن الاستئناف على القرار الذي لم يتخذ بالإجماع.

وأوضحت الصحيفة، أن المحكمة اشترطت حضور ألفيس لجلسة المحكمة مرة واحدة أسبوعيا، مقابل السماح له بقضاء الفترة المقبلة خارج السجن.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الهلال السعودي يجدد رغبته في ضم اللاعب يوسف النصيري

الهلال السعودي يجدد رغبته في ضم اللاعب يوسف النصيري

2024-03-20 / 10:54
Photo of يوسف النصيري مطلوب في الدوري السعودي

يوسف النصيري مطلوب في الدوري السعودي

2024-03-20 / 10:25
Photo of أتلتيكو مدريد يخطط لخطف ليفاندوفسكي من برشلونة

أتلتيكو مدريد يخطط لخطف ليفاندوفسكي من برشلونة

2024-03-20 / 10:05
Photo of مدرب إنجلترا يستدعي جوهرة مانشستر يونايتد الشاب “ماينو”

مدرب إنجلترا يستدعي جوهرة مانشستر يونايتد الشاب “ماينو”

2024-03-19 / 23:58
Photo of المنتخب الأولمبي يخوض حصتين تدريبيتين بمدينة أنطاليا التركية

المنتخب الأولمبي يخوض حصتين تدريبيتين بمدينة أنطاليا التركية

2024-03-19 / 23:42
Photo of لقجع: مونديال 2030 سيكون الأفضل في التاريخ

لقجع: مونديال 2030 سيكون الأفضل في التاريخ

2024-03-19 / 22:05
Photo of لقجع: مونديال 2030 سيكون أحسن نسخة في تاريخ كرة القدم

لقجع: مونديال 2030 سيكون أحسن نسخة في تاريخ كرة…

2024-03-19 / 21:26
Photo of الإصابة تضرب هالاند في تدريبات المنتخب النرويجي

الإصابة تضرب هالاند في تدريبات المنتخب النرويجي

2024-03-19 / 21:12
Photo of يحمل عبارة “YALLA VAMOS” .. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم 2030

يحمل عبارة “YALLA VAMOS” .. الكشف عن الشعار الرسمي…

2024-03-19 / 19:40
Photo of الكشف عن دلالات الهوية البصرية لملف مونديال 2030

الكشف عن دلالات الهوية البصرية لملف مونديال 2030

2024-03-19 / 19:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق