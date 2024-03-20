أتلتيكو مدريد يخطط لخطف ليفاندوفسكي من برشلونة

أتلتيكو مدريد يخطط لخطف ليفاندوفسكي من برشلونة

2024-03-20 / 10:05
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن رغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن أتلتيكو مدريد يسعى لاستغلال أزمة برشلونة المالية، وشراء مدة العقد المتبيقة في عقد ليفاندوفسكي، الذي يمتد لنهاية الموسم المقبل مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وأضافت الصحيفة المقربة من برشلونة أن النادي الإسباني قد يوافق على الاستغناء عن خدمات المهاجم البولندي، حال الحصول على عرض مالي جيد سوق الانتقالات.

وانضم ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة، قادمًا من بايرن ميونخ، في صيف 2022.

وشارك المهاجم صاحب الـ35 عامًا في 85 مباراة مع البارسا في كل البطولات، سجل خلالها 53 هدفًا، وصنع 17.

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