يوسف النصيري مطلوب في الدوري السعودي

أبدى نادي الهلال السعودي اهتمامه بضم الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم وهداف إشبيلية الإسباني.

ووفقا لموقع “سبق 24” السعودي، فإن الهلال يسعى لاستغلال توتر علاقة النصيري مع مدرب إشبيلية، كيكي سانشيز فلوريس.

وأكد المصدر ذاته، أن متصدر الدوري السعودي، يتطلع إلى التعاقد مع النصيري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الدولي المغربي قد دخل في مبادلة مع مدرب الفريق “الأندلسي”، عقب تبديله في المباراك الأخيرة أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.

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