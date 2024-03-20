الأشغال تتقدم بوتيرة سريعة في “لوطوروت” تيط مليل برشيد

2024-03-20 / 15:59
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وتيرة سريعة تشهدها أشغال تشييد الطريق السيار الرابط بين تيط مليل و برشيد و التي تعتبر أول طريق سيار في المغرب يتم إحداثها من الأول بثلاث مسارات في كل الاتجاهين.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فتشهد الأشغال وتيرة سريعة بعدما تم تقسيم المشروع لأجزاء، حيث تكلفت كل شركة بجزء معين، فيما تم منح صفقة إنجاز القناطر و البدالات لشركات أخرى.

و تمتد “لوطوروت” تيط مليل برشيد على مسافة 30 كيلومتر، و سيربط المشروع كل من الطريق السيار المداري للدار البيضاء (A1) على مستوى مفرق تيط مليل بالطريق السيار الدار البيضاء – مراكش (A3) والطريق السيار برشيد – بني ملال (A4) على مستوى مفترق الطريق السيار لبرشيد.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تأخر المغرب في التنمية البشرية ..أفتاتي: في حاجة لإرادة سياسية حازمة

تأخر المغرب في التنمية البشرية ..أفتاتي: في حاجة لإرادة…

2024-03-20 / 16:49
Photo of سجن العرجات: السجين محمد زيان يستفيد من كافة حقوقه

سجن العرجات: السجين محمد زيان يستفيد من كافة حقوقه

2024-03-20 / 16:16
Photo of على شاكلة ” كورونا”.. انتشار قياسي لبكتيريا “قاتلة “باليابان

على شاكلة ” كورونا”.. انتشار قياسي لبكتيريا “قاتلة “باليابان

2024-03-20 / 15:42
Photo of وجدة .. افتتاح مركز للتميز في مجال الترميز المخصص للبرمجة المعلوماتية

وجدة .. افتتاح مركز للتميز في مجال الترميز المخصص…

2024-03-20 / 15:17
Photo of بسبب الرياح القوية وتطاير الغبار.. وزارة التجهيز تحذر السائقين

بسبب الرياح القوية وتطاير الغبار.. وزارة التجهيز تحذر السائقين

2024-03-20 / 14:34
Photo of فاس.. السجن النافذ ل”عسكري” و”مخزني” بتهم الارتشاء وتسهيل مرور مخدرات

فاس.. السجن النافذ ل”عسكري” و”مخزني” بتهم الارتشاء وتسهيل مرور…

2024-03-20 / 13:37
Photo of وزارة الصحة تعلن رصد إصابات جديدة بمرض “بوحمرون”

وزارة الصحة تعلن رصد إصابات جديدة بمرض “بوحمرون”

2024-03-20 / 13:17
Photo of مراكش: إيداع جزارين السجن بعد اعتدائهما على طبيب بيطري

مراكش: إيداع جزارين السجن بعد اعتدائهما على طبيب بيطري

2024-03-20 / 12:57
Photo of الحسيمة.. إعادة تمثيل جريمة سطو على وكالة لتحويل الأموال

الحسيمة.. إعادة تمثيل جريمة سطو على وكالة لتحويل الأموال

2024-03-20 / 12:43
Photo of ظهر في فيديو يتشبث بسيارة الأمن ويقوم بمناورات استعراضية.. إيقاف شاب بتطوان

ظهر في فيديو يتشبث بسيارة الأمن ويقوم بمناورات استعراضية..…

2024-03-20 / 11:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق