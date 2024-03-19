المنتخب الأولمبي يخوض حصتين تدريبيتين بمدينة أنطاليا التركية

أجرى المنتخب الوطني الاولمبي يومه الثلاثاء 19مارس 2024 حصتين تدريبيتين استعداد للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما أمام منتخبي أوكرانيا يوم الجمعة 22 مارس 2024 وويلز يوم الثلاثاء 26 مارس 2024.

وركز طارق السكتيوي، مدرب المنتخب الوطني الاولمبي خلال خلال هاتان الحصتان التدربيتان على الجانب التقني والتكتيكي والبدني.

وشارك في هاتين الحصتين التدريبيتين التي اقيمتا بملعب *طيطانيك بيليك* بمدينة أنطاليا بتركيا بحضور جميع اللاعبين المنادى عليهم .

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