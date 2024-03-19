الإصابة تضرب هالاند في تدريبات المنتخب النرويجي

الإصابة تضرب هالاند في تدريبات المنتخب النرويجي

2024-03-19 / 21:12
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تعرض إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، للإصابة في اليوم الأول من معسكر منتخب النرويج.

وتستعد النرويج لمواجهة التشيك وديًا، يوم الجمعة 22 مارس الجاري، في إطار أيام الفيفا.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، يظهر فيه هالاند وهو يشعر ببعض الآلام في الساق.

وغادر مهاجم السيتي المران وهو يعرج، بينما لم يكشف منتخب النرويج – حتى لحظة كتابة هذه السطور – عن تفاصيل الإصابة.

وكان هالاند تعرض للإصابة خلال خلال مواجهة جزر الفارو في تصفيات بطولة أوروبا 2024 مع منتخب بلاده، والتي تسببت في غيابه عن مواجهة منتخب اسكتلندا في ختام التصفيات، والتي أقيمت في شهر نوفمبر من العام الماضي.

يُذكر أن هالاند يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، برصيد 18 هدفًا، بفارق هدفين عن أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا.

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