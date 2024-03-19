أجلموس : غياب “الربط الكهربائي” يحول حياة طفلة مريضة لجحيم

2024-03-19 / 21:41
0
هبة بريس

كشف مواطن مغربي (ع ب) القاطن بحي طارق بمركز أجلموس، عن معاناته اليومية المريضة بمرض مزمن نتيجة عدم ربط منزله بالكهرباء رغم توجيه العديد من الطلبات لرئيس الجماعة ومسؤولي المنطقة.

وأوضح المواطن أنه يقتني أدوية باهظة الثمن قصد علاج ابنته غير أنه يتفاجئ بفسادها وعدم صلاحيتها بعد مدة وجيزة فقط من اقتنائها نظرا لأن هذه الأدوية تحتاج لمعايير خاصة كبقائها ضمن درجة برودة معينة عبر وضعها في الثلاجة وهو مع لا يتسنى للمعني بالأمر بسبب غياب التيار الكهربائي عن منزله.

ووجه الأب عدة طلبات للمسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجماعة لتزويد منزله بالكهرباء حيث جاء في طلبه :”نحيطكم علما سيدي أنني في أمس الحاجة إلى التزود بالكهرباء لعدة أسباب و السبب الرئيسي هو أنني أب لطفلة تعاني من داء فقدان المناعة و تحتاج إلى الدواء ، و هذا الدواء باهظ الثمن و يحتاج إلى الحفاظ عليه في الثلاجة”

وأكد الأب أنه يملك جميع الأدلة و الشواهد الطبية التي تثبت صحة أقواله مؤكداً تقديمه للعديد من الطلبات في الموضوع .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of سلا : البحث على ثلاثة عناصر من عصابة ” السماوي” بعد سرقة مجوهرات سيدة

سلا : البحث على ثلاثة عناصر من عصابة ”…

2024-03-19 / 22:59
Photo of زلزال الحوز: عملية إعادة البناء ما تزال متواصلة بجماعة ثلاث نيعقوب

زلزال الحوز: عملية إعادة البناء ما تزال متواصلة بجماعة…

2024-03-19 / 22:13
Photo of الحبس النافذ للبرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب محمد العايدي

الحبس النافذ للبرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب محمد…

2024-03-19 / 22:03
Photo of برنامج “إنطلاقة”.. صرف أزيد من 8 ملايير درهم من القروض

برنامج “إنطلاقة”.. صرف أزيد من 8 ملايير درهم من…

2024-03-19 / 21:21
Photo of جدل كبير يرافق انطلاق برنامج الأنشطة الرمضانية بطنجة

جدل كبير يرافق انطلاق برنامج الأنشطة الرمضانية بطنجة

2024-03-19 / 20:09
Photo of تطوان..جامعة عبد المالك السعدي توقف الدراسة لمنع نشاط طلابي

تطوان..جامعة عبد المالك السعدي توقف الدراسة لمنع نشاط طلابي

2024-03-19 / 19:55
Photo of بلغت 294 طنا ..أول محصول للقنب الهندي المقنن بالمغرب

بلغت 294 طنا ..أول محصول للقنب الهندي المقنن بالمغرب

2024-03-19 / 17:48
Photo of مطالب بخلق قسم خاص بالمنازعات المتعلقة بالمستهلك

مطالب بخلق قسم خاص بالمنازعات المتعلقة بالمستهلك

2024-03-19 / 17:18
Photo of مطالب بالتحقيق في تعنيف فتيات خلال تلاوتهن القرآن بشيشاوة

مطالب بالتحقيق في تعنيف فتيات خلال تلاوتهن القرآن بشيشاوة

2024-03-19 / 17:03
Photo of الرميد ..دعاة تجريم التعدد لا يمانعون في “التسيب في العلاقات”

الرميد ..دعاة تجريم التعدد لا يمانعون في “التسيب في…

2024-03-19 / 16:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق