جدل كبير يرافق انطلاق برنامج الأنشطة الرمضانية بطنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

انطلق برنامج الأنشطة الرمضانية الذي قدمته جماعة طنجة بشراكة مع إحدى الجمعيات، بداية شهر رمضان الجاري، على وقع جدل ونقاش كبيرين بين فعاليات جمعوية ومدنية داخل المدينة سجلت ملاحظات حول حجم الإنفاق وإغفال الجهات المشرفة للمقاربة التشاركية مع مكونات المجتمع المدني .

واعتبر فاعلون مدنيون بمدينة طنجة ، إن برنامج رمضانيات لهذه السنة كان سيحضى بطعم خاص لو تم فيه الانفتاح على قوى اقتراحية أخرى بشكل يعكس ثراء وغنى تراث المدينة وعمق جذورها وتفردها .

وسجل مهتمون، أن تحقيق مبدأ الاشراك كفيل بجعل برنامج الأنشطة الرمضانية شموليا بما يكرس مجهودات كل الأطراف الممثلة لساكنة مدينة طنجة ،كما انتقد متتبعون تركيز الأنشطة في مركز طنجة وعدم نقلها لاجزاء بعيدة كي تشمل تراب كل المقاطعات.

وينظم برنامج رمضانيات طنجة لهذه السنة، بشراكة مع جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والمديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.

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