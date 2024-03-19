ناصر الخليفي يحسم مستقبل حكيمي مع باريس سان جيرمان

ناصر الخليفي يحسم مستقبل حكيمي مع باريس سان جيرمان

2024-03-19 / 16:52
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كشف القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موقفه النهائي من فكرة بيع المدافع المغربي أشرف حكيمي إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “إل ناسيونال” الشهيرة، فإن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان يرفض على الإطلاق فكرة بيع حكيمي إلى ريال مدريد، في الميركاتو المقبل.

وتابعت الصحيفة قولها إن الخليفي غير مستعد لبيع حكيمي، ولن يستمع إلى أي عروض مقدمة بهذا الشأن، كما يرفض بشكل قاطع الجلوس مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لمناقشة إمكانية إتمام الصفقة.

وينتهي عقد المدافع المغربي البالغ من العمر 25 عامًا مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2026، وسط معلومات تؤكد استعداد النادي الفرنسي للتقدم بعرض مثير من أجل تجديد عقد حكيمي لسنوات قادمة.

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