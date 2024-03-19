تامر حسني يقيم حفل سحور رمضاني ويعلق: “بحتفل ببسومة القمر”

2024-03-19 / 16:21
0
هبة بريس - متابعة

أقام الفنان المصري تامر حسني، حفل سحور رمضاني احتفالا بطليقته وأم أولاده الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

وشارك حسني عبر حسابه الرسمي في منصة “انستغرام”، فيديو يوثق أجواء السحور الذي أظهر عدد كبير من النجوم، على أنغام أغنية “قدها” التي أطلقها مؤخراً، ومعلقاً على الفيديو بالقول، إن السحور الذي جمعه بأصدقائه لم يكن سحوراً عادياً، إذ احتفل فيه بنجاح طليقته بسمة بوسيل التي غنت تتر مسلسل “نعمة الافوكاتو”، كما احتفل بنجاح مخرج العمل محمد سامي، وزوجته بطلة المسلسل مي عمر.

وأضاف تامر حسني، أنه قصد أن يجمع مجموعة من أصدقائه النجوم الذين لم يجتمعوا معاً منذ فترة طويلة، واحتفلا ببدء التحضير لفيلمه السينمائي الجديد، وعلق قائلاً: السحور احتفال ببسومة القمر صاحبة الصوت القمر.. واحتفال بأخويا وابني اللي مشرفني محمد سامي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تنسيقية أعوان السلطة تنتقد إساءة إحدى حلقات “صلاح وفاتي” للمهنة

تنسيقية أعوان السلطة تنتقد إساءة إحدى حلقات “صلاح وفاتي”…

2024-03-19 / 15:33
Photo of بعد 12 سنة من الغياب.. حنان الترك تعود إلى التمثيل

بعد 12 سنة من الغياب.. حنان الترك تعود إلى…

2024-03-19 / 12:51
Photo of الفنان ماجد المهندس: “أنا إنسان بيتوتي.. وتعرضت للتنمر بسبب صوتي”

الفنان ماجد المهندس: “أنا إنسان بيتوتي.. وتعرضت للتنمر بسبب…

2024-03-19 / 11:35
Photo of “ولد يزة” يرد على المنتقدين: “يسمعون نصف الحديث ويفهمون ربعه”

“ولد يزة” يرد على المنتقدين: “يسمعون نصف الحديث ويفهمون…

2024-03-19 / 09:56
Photo of مسلسل “جوج وجوه” يفضح “مافيات التسول” ويحظى بإشادة الجمهور

مسلسل “جوج وجوه” يفضح “مافيات التسول” ويحظى بإشادة الجمهور

2024-03-18 / 15:08
Photo of مصر.. حريق ضخم يلتهم موقع تصوير مسلسل “جودر”

مصر.. حريق ضخم يلتهم موقع تصوير مسلسل “جودر”

2024-03-18 / 13:50
Photo of النجم الأمريكي ويل سميث: قرأت القرآن الكريم كاملا في رمضان

النجم الأمريكي ويل سميث: قرأت القرآن الكريم كاملا في…

2024-03-18 / 09:55
Photo of بوتازوت ترد على حسن الفذ :” يتحدثون عن النضج ..باين شكون نضج وشكون باقي “

بوتازوت ترد على حسن الفذ :” يتحدثون عن النضج…

2024-03-16 / 23:17
Photo of نرجس الحلاق تبدي سعادتها بقرار منح الأم حق إنجاز جواز سفر الأطفال دون موافقة الأب

نرجس الحلاق تبدي سعادتها بقرار منح الأم حق إنجاز…

2024-03-16 / 21:10
Photo of في تدوينة غامضة ..الفذ : “مشكلتك الأبدية هي النضج ..”

في تدوينة غامضة ..الفذ : “مشكلتك الأبدية هي النضج…

2024-03-16 / 18:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق