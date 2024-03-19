تامر حسني يقيم حفل سحور رمضاني ويعلق: “بحتفل ببسومة القمر”

هبة بريس - متابعة

أقام الفنان المصري تامر حسني، حفل سحور رمضاني احتفالا بطليقته وأم أولاده الفنانة المغربية بسمة بوسيل.

وشارك حسني عبر حسابه الرسمي في منصة “انستغرام”، فيديو يوثق أجواء السحور الذي أظهر عدد كبير من النجوم، على أنغام أغنية “قدها” التي أطلقها مؤخراً، ومعلقاً على الفيديو بالقول، إن السحور الذي جمعه بأصدقائه لم يكن سحوراً عادياً، إذ احتفل فيه بنجاح طليقته بسمة بوسيل التي غنت تتر مسلسل “نعمة الافوكاتو”، كما احتفل بنجاح مخرج العمل محمد سامي، وزوجته بطلة المسلسل مي عمر.

وأضاف تامر حسني، أنه قصد أن يجمع مجموعة من أصدقائه النجوم الذين لم يجتمعوا معاً منذ فترة طويلة، واحتفلا ببدء التحضير لفيلمه السينمائي الجديد، وعلق قائلاً: السحور احتفال ببسومة القمر صاحبة الصوت القمر.. واحتفال بأخويا وابني اللي مشرفني محمد سامي.

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