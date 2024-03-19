غياب 6 لاعبين عن أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني المغربي

غياب 6 لاعبين عن أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني المغربي

2024-03-19 / 11:59
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غاب 6 لاعبين عن الحصة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني المغربي، مساء أمس الإثنين، بمركب محمد السادس استعدادا للمباراتين الوديتين القادمتين ضد أنغولا وموريتانيا.

وغاب عن الحصة كل من أشرف داري، مدافع شارلوروا البلجيكي، وسفيان أمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وحكيم زياش، لاعب غلطة سراي التركي، ونايف أكرد، مدافع ويستهام الإنجليزي، وبلال الخنوس، لاعب جينك البلجيكي وعزالدين أوناحي، لاعب مارسيليا الفرنسي.

ويعود سبب غياب الأسماء الستة عن الحصة التدريبية ليوم أمس إلى تأخر وصولها إلى مركب محمد السادس، حين ينتظر أن تكتمل الصفوف خلال الحصة التدريبية لهذا اليوم.

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