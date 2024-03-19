إدارة برشلونة تحدد موعد إختيار المدرب الجديد

إدارة برشلونة تحدد موعد إختيار المدرب الجديد

2024-03-19 / 11:20
0

اتخذ مجلس إدارة برشلونة قرارا مفاجئا بشأن اختيار المدرب الجديد، خليفة تشافي هيرنانديز.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، حددت إدارة برشلونة في وقت سابق موعد اختيار المدرب الجديد في نهاية مارس/آذار الجاري أو بداية أبريل/نيسان المقبل.

وبدأ ديكو المدير الرياضي للبارسا، العمل على هذا الأساس باستطلاع آراء بعض المدربين واستبعاد بعض الأسماء المستحيلة مثل يورجن كلوب، من أجل تكوين قائمة تضم ثلاثة أو أربعة أسماء فقط يتناسبون مع معايير برشلونة، على أن يكون القرار النهائي للرئيس خوان لابورتا.

لكن قررت الإدارة فجأة تجميد ملف اختيار المدرب الجديد، وعدم حسمه في الموعد المحدد مسبقا.

وفضل لابورتا تأجل مناقشة هذا الملف على الأقل حتى انتهاء مشاركة برشلونة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويعود ذلك إلى أن لابورتا يفضل أن يحاول إقناع تشافي بالبقاء مع برشلونة لعام آخر، إذا نجح الفريق في عبور عقبة باريس سان جيرمان.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of غياب 6 لاعبين عن أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني المغربي

غياب 6 لاعبين عن أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني…

2024-03-19 / 11:59
Photo of الإصابة تبعد ميسي عن المنتخب الأرجنتيني

الإصابة تبعد ميسي عن المنتخب الأرجنتيني

2024-03-19 / 10:00
Photo of وسائل إعلام إسبانية تندهش أمام الإستقبال المخصص ل”دياز”.

وسائل إعلام إسبانية تندهش أمام الإستقبال المخصص ل”دياز”.

2024-03-18 / 23:46
Photo of الهلال السوداني يعلن حصوله على الموافقة للعب في الدوري التنزاني

الهلال السوداني يعلن حصوله على الموافقة للعب في الدوري…

2024-03-18 / 21:55
Photo of بنصغير: فخور جدا بتمثيل المنتخب الوطني المغربي

بنصغير: فخور جدا بتمثيل المنتخب الوطني المغربي

2024-03-18 / 21:15
Photo of دياز :”أحمل قميص المغرب وأنا كلي فخر واعتزاز وسأرد الجميل بالملعب”(فيديو)

دياز :”أحمل قميص المغرب وأنا كلي فخر واعتزاز وسأرد…

2024-03-18 / 20:05
Photo of أخوماش: حققت حلم الطفولة بالانضمام إلى المنتخب الوطني المغربي

أخوماش: حققت حلم الطفولة بالانضمام إلى المنتخب الوطني المغربي

2024-03-18 / 20:03
Photo of استبعاد غريزمان من تشكيلة فرنسا

استبعاد غريزمان من تشكيلة فرنسا

2024-03-18 / 19:37
Photo of إبراهيم دياز: أشكر الملك على كل الدعم.. ولشرف كبير أن أتواجد هنا

إبراهيم دياز: أشكر الملك على كل الدعم.. ولشرف كبير…

2024-03-18 / 18:05
Photo of أتشيربي يغادر معسكر المنتخب الإيطالي على خلفية مزاعم إساءات عنصرية

أتشيربي يغادر معسكر المنتخب الإيطالي على خلفية مزاعم إساءات…

2024-03-18 / 18:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق