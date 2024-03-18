الهلال السوداني يعلن حصوله على الموافقة للعب في الدوري التنزاني

أعلن نادي الهلال السوداني تلقيه موافقة مبدئية للانتقال للعب في الدوري التنزاني.

وكشف الهلال السوداني عبر صفحته الرسمية أن النادي تلقى موافقة مبدئية من الاتحاد التنزاني لكرة القدم على مشاركة الفريق في الدوري التنزاني.

وذلك ردا على الخطاب الذي أرسله نادي الهلال إلى الاتحاد التنزاني يطلب خلاله المشاركة في الدوري.

يأتي ذلك بعدما أرسل الهلال السوداني عدة خطابات للعديد من الاتحادات الإفريقية يطلب خلالها اللعب في الدوريات المحلية الخاصة بها في ظل توقف الدوري السوداني.

ويتوقف الدوري السوداني منذ فترة بسبب أحداث الحرب في السودان.

وتسعى عدة أندية سودانية للعب في دوريات بلدان أخرى مجاورة بسبب توقف الدوري هناك.

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