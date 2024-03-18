سيدي افني : وفاة أب وإصابة ابنه بجروح خطيرة في حادث سير

2024-03-18 / 22:18
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شخص مصرعه، زوال اليوم الإثنين 18 مارس الجاري ، فيما أصيب ابنه بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة تعرضهما لحادثة سير مميتة، إثر انقلاب سيارتهما الخفيفة بالجماعة الترابية أيت الرخاء إقليم سيدي افني.

وكان الأب الهالك رفقة ابنه ، في رحلة عودتهما من سوق ايت أثنين أيت الرخاء، قبل ان تنقلب سيارتهما في ظروف غامضة ، حيث تم نقل الابن الجريح على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بمدينة تيزنيت لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثمان الاب إلى مستودع الأموات.

و فور إخطارها، حلت بمكان الحادث عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية قصد فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث واتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

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