أخوماش: حققت حلم الطفولة بالانضمام إلى المنتخب الوطني المغربي

أخوماش: حققت حلم الطفولة بالانضمام إلى المنتخب الوطني المغربي

2024-03-18 / 20:03
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أبدى إلياس أخوماش، لاعب فياريال الإسباني سعادته بالانضمام لأول مرة لمعسكر المنتخب الوطني المغربي للكبار.

وقال أخوماش في تصريح للموقع الرسمي للجامعة: “سعيد جدا بالتواجد هنا مع المنتخب،منذ الطفولة وأنا أحلم بالتواجد هنا، والحمد الله تحقق حلمي”.

وأضاف: “لقد اتصلوا بي لإستدعائي إلى المنتخب الوطني المغربي، وقد تلقيت الدعوة بفرح كبير، وعائلتي أيضا سعيدة بذلك”.

وتابع: “عشت مباريات المونديال في المنزل مع عائلتي، وقدموا مستوى مميز”.

وزاد: “”سأقدم كل شيء من اجل الحفاظ على مكانتي هنا”.

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