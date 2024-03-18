استبعاد غريزمان من تشكيلة فرنسا

2024-03-18 / 19:37
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هبة بريس _ رياضة

استُبعد أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني من تشكيلة منتخب بلاده فرنسا لمباراتيها الوديتين ضد ألمانيا وتشيلي في 23 و26 الشهر الحالي استعداداً لكأس أمم أوروبا هذا الصيف، بسبب التواءٍ في الكاحل الأيمن، واستُبدل بلاعب وسط لاتسيو الإيطالي ماتيو غندوزي.

وبهذا الغياب، ستتوّقف سلسلة المباريات الدولية المتتالية القياسية لغريزمان مع “الديوك” عند 84 مباراة، وغاب غريزمان عن أتلتيكو في أربع مبارياتٍ متتالية قبل أن يعود أمام إنتر ميلان الإيطالي في المباراة التي فاز فيها فريقه 3-2 بركلات الترجيح في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (0-1 ذهابا و2-1 ايابا بعد التمديد) ، قبل أن يشارك من بعدها في المواجهة أمام برشلونة الأحد ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري، حيث خرج بعد انتهاء الشوط الأوّل.

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