إبراهيم دياز يصل إلى المغرب للإلتحاق بمعسكر أسود الأطلس

إبراهيم دياز يصل إلى المغرب للإلتحاق بمعسكر أسود الأطلس

2024-03-18 / 16:35
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وصل الوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد،عشية اليوم الإثنين، إلى مطار الرباط سلا قادما من العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيلتحق إبراهيم دياز بمعسكر المنتخب الوطني المغربي بمركب محمد السادس استعدادا لمباراتيه الوديتين ضد انغولا وموريتانيا.

وكان اللاعب إبراهيم دياز قد اختار تمثيل المغرب بدلا من إسبانيا، وسيدشن حضوره الاول مع أسود الأطلس خلال المباراتين القادمتين ضد انغولا وموريتانيا.

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