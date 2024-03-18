موعد قرعة مسابقة كرة القدم في أولمبياد “باريس 2024” وكيفية مشاهدتها

يترقب منتخب المغرب الأولمبي مراسم قرعة منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وتقام مراسم قرعة كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 يوم الأربعاء 20 مارس الجاري.

وتنطلق القرعة في تمام السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

ويتم تقسيم المنتخبات الـ 16 على أربع مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويجري مراسم القرعة خافيير سافيولا مهاجم الأرجنتين السابق، وديديه دروجبا قائد كوت ديفوار السابق.

وتذاع قرعة كرة القدم عبر موقع فيفا وفيفا + مجانا في بث مباشر للجماهير.

وجاء التصنيف في القرعة كالتالي:

التصنيف الأول: فرنسا – بطل كأس آسيا تحت 23 عاما – والمركز الثاني من كأس آسيا تحت 23 عاما – الأرجنتين

التصنيف الثاني: إسبانيا – نيوزيلندا – باراجواي – المغرب

التصنيف الثالث: مصر – الولايات المتحدة الأمريكية – المركز الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما – مالي

التصنيف الرابع: جمهورية الدومينيكان – الكيان الصهيوني – الفائز من المركز الرابع في كأس آسيا ضد غينيا – أوكرانيا

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