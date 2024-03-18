الركراكي يستعد لتجريب ثنائية جديدة في محور دفاع المنتخب الوطني المغربي

يستعد الناخب الوطني وليد الركراكي لتجريب ثنائية جديدة في محور دفاع المنتخب الوطني المغربي خلال المباراتين الوديتين القادمتين أمام انغولا وموريتانيا بملعب أدرار بأكادير.

يأتي ذلك بعد استبعاد القائد رومان سايس من قائمة المنتخب الوطني المغربي، حيث يتجه مدرب أُسُود الأطلس لتجريب ثنائية جديدة في محور الدفاع تجمع نايف أكرد بمدافع آخر.

ويُنتظر أن يستقر الركراكي على توظيف ثنائية نايف أكرد وشادي رياض في المباراة الودية الأولى، إلى جانب منح الفرصة للثنائي الآخر عبد الكبير عبقار وأشرف داري.

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