فاس.. انقطاع التيار الكهربائي بملعب الحسن الثاني تزامنا مع مباراة الوداد الفاسي والدشيرة

هبة بريس _ فاس

فوجئ متابعو مباراة الوداد الرياضي الفاسي وأولمبيك الدشيرة، بانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي عن ملعب الحسن الثاني بفاس قبل مدة قصيرة من انتهاء الوقت القانوني للمباراة التي فاز فيها الوداد الرياضي الفاسي المحتل لرتبة متأخرة في البطولة.

وقبل نحو 10 دقائق من انتهاء الوقت القانوني، أفاد مصدر لهبة بريس، فوجئ الجميع بانقطاع الكهرباء عن الملعب في ثاني حادث تشهده المدينة بعدما سبق أن انقطع الكهرباء عن ذات المركب في وقت سابق في المباراة التي احتضنها وجمعت منتخبي المغرب والبرازيل للأولمبيين.

وسخر الكثير من المتابعين لهذه المباراة، من الحادث الذي أخر نهاية المباراة، متسائلين عن إن كانت المدينة كحجم مدينة فاس تعرف مثل هذه الحوادث و للمرة الثانية ستنجح في تنظيم مباريات كأس أمم إفريقيا السنة المقبلة، وهل سيفتح تحقيق مجددا في هذه النازلة وفي هذا العطب الذي يتكرر.

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