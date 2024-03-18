رحيمي مطلوب في الدوري السعودي

رحيمي مطلوب في الدوري السعودي

2024-03-18 / 11:19
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يعيش المغربي سفيان رحيمي حالة من التألق هذا الموسم مع فريقه العين الإماراتي، مما جعله يدخل ضمن اهتمامات أحد أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما أوردته مصادر إعلامية، فإن رحيمي على رادار نادي الاتحاد للظفر بخدماته الصيف القادم، كما أن إشبيلية يسعى للتعاقد مع اللاعب المغربي الذي ينتهي عقده مع العين في يونيو 2025.

وكان اللاعب صاحب الـ27 عامًا قد قاد ناديه لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب النصر، إثر تسجيله هدف الفوز خلال مباراة الذهاب، ثم إحرازه هدفين في لقاء الإياب الذي انتهى لصالح النادي السعودي 4-3، حيث تم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للنادي الإماراتي بنتيجة 3-1، وشهدت تنفيذ رحيمي بنجاح لركلة ترجيحية.

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