بدر سيوان يحقق فضية الثرياتلون في الألعاب الأفريقية

فاز البطل المغربي بدر سيوان بالميدالية الفضية في مسابقة الترياثلون ضمن النسخة الـ 13 من « الألعاب الأفريقية» التي أقيمت في أكرا عاصمة غانا، وجاءت مشاركة سيوان في ظروف جوية صعبة للغاية، حيث بلغت درجة الحرارة 35 درجة مئوية في الظل ونسبة الرطوبة 87 في مائة.

انطلقت السباقات في تمام الساعة 12:30 ظهرًا، حيث شهدت مرحلة السباحة لمسافة 750 مترًا في حوض سباحة أولمبي بطول 50 مترًا، وقد تفوق بدر سيوان في هذه المرحلة الأولى، حيث حقق الصدارة بزمن قدره 9 دقائق و23 ثانية، لينتقل بسرعة ليتجاوز مرحلة الـ 400 متر في زمن قدره 4 دقائق و28 ثانية.

أثناء مرحلة الدراجات الهوائية بطول 20 كيلومترًا، تمكن سيوان ومنافسه الجنوب أفريقي من توسيع الفارق بأكثر من دقيقة وثلاثين ثانية عن بقية المتسابقين، وعلى الرغم من ذلك، بدأ الشعور بالتعب يظهر خلال سباق الجري، مما حال دون قدرة سيوان على الحفاظ على موقعه في الصدارة، يُذكر أنه تم تسجيل بدر قبل يومين فقط من مسابقة الترياثلون.

حيث عبر بدر سيوان عن سعادته واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعتبره إنجازا للرياضة المغربية في هذا النوع من الرياضات، ولقد مكنت هذه المشاركة البطل المغربي من حصد 330 نقطة تضاف لرصيده مما يسهم في تعزيز فرصه للتأهل إلى الأولمبياد في باريس 2024.

ويسعى بدر سيوان جاهدًا للمشاركة في سلسلة من السباقات الدولية لحصد مزيد من النقاط، حيث يستعد للتنافس في كأس العالم للترياثلون في هونغ كونغ الأسبوع المقبل، ثم يتبعها بكأس العالم في أستراليا والصين.

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