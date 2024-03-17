الجامعة تستعد لتدشين متحف كرة القدم الوطنية

الجامعة تستعد لتدشين متحف كرة القدم الوطنية

2024-03-17 / 23:32
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افادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ لها، أنه سيتم تدشين متحف كرة القدم الوطنية، زوال الخميس 21 مارس 2024، قبل انعقاد اجتماع المكتب المديري للجامعة.

‏وكانت المؤسسة الوطنية للمتاحف والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وقعتا في مارس 2022، اتفاقية شراكة من أجل إحداث وتدبير المتحف الوطني لكرة القدم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

‏ ويهدف المتحف إلى تسليط الضوء على تاريخ كرة القدم الوطنية الذي بدأ سنة 1906، سيما من خلال عرض صور فوتوغرافية وتحف تتعلق بكرة القدم، بما يوفر لجميع الأجيال، وخاصة الشباب، فرصة للتعرف على إنجازات لاعبي كرة القدم المغاربة.

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