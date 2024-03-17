اكادير : ارتفاع كميات النفايات في رمضان ب50 في المائة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مع انطلاق شهر رمضان الفضيل ، لوحظ ان كميات النفايات المنزلية قد ازداد بشكل كبير ، فاق قدرات حافلات القطاع المشرف على هذا القطاع التابع لبلدية اكادير .

وكشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس ” انه كان من المتوقع ان ترتفع كميات النفايات المنزلية خلال هذا الشهر ، والذي ترتفع فيه كميات الاستهلاك ، حيث قالت نفس المصادر ان حجم النفايات قد وصل إلى 50 في المائة ، عكس الأشهر الأخرى ، مشيرا ان تراكم تلك النفايات بالحاويات يكشف غياب استراتيجية التدبير من الجهة المكلفة بهذه العملية ، والتي كان عليها دراسة هذا الوضع بشكل قبلي ، وما يتطلبه من زيادة أسطول الشاحنات وكذلك العنصر البشري .

من جانب آخر ، كشفت مصادر متأبطة مهتمة بالجانب البيئي ، ان مصالح تدبير النفايات بمدينة اكادير ، كان عليها إطلاق حملة تحسيسية استباقية لهذا الشهر الفضيل، لتوعية الاكاديريين بأهمية تدبير النفايات المنزلية خلال شهر رمضان، بطريقة معقلنة،، وذلك بناء على تجارب سابقة علمية تم أنجازها حول علاقة الاستهلاك خلال شهر رمضان وكمية النفايات.

وأوضح المصدر ذاته، ل ” هبة بريس “، أن هذا الارتفاع في كمية النفايات يخلق لدى الجهة المسؤولة عن قطاع النظافة في المدينة مشكلا في التدبير، خصوصا وأن هذه النفايات غالبيتها عبارة عن أطعمة مصنوعة من القمح؛ لم يتم استهلاكها، كالخبز والحلويات.

ودعا المتحدث ذاته الأسر إلى التدبير الجيد للنفايات المنزلية خلال شهر رمضان، نظرا لكون عدد كبير من هذه الأزبال تكون غالبيتها عبارة عن أطعمة لم يتم تنازلها، مشيرا إلى ضرورة تجاوز تبذير المأكولات والأطعمة.

وطالب المتحدث ذاته باحترام مواعيد خروج شاحنات النفايات لجمع الأزبال، والتي تبدأ بعد الساعة التاسعة والنصف مساء، لتجاوز تكديس الأزبال بالأزقة والشوارع، بعدما لاحظت مصالح النظافة ، التخلص العشوائي لهذه النفايات خلال فترة النهار.

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