برشلونة يحقق فوزا عريضا أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حقق برشلونة انتصارا عريضا بنتيجة (3-0) خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو” ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا.

وسجل أهداف برشلونة، جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز في الدقائق 39، 47، و65.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة في المركز الخامس.

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