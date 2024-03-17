مدرب المنتخب الجزائري يكشف سبب استبعاد محرز

مدرب المنتخب الجزائري يكشف سبب استبعاد محرز

2024-03-17 / 19:50
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كشف فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر الجديد سبب إعفاء رياض محرز من معسكر شهر مارس.

وانتشرت تقارير في الفترة الماضية تفيد بأن محرز يدرس قرار الاعتزال دوليا، وزادت هذه التكهنات بعد غياب اسمه عن القائمة التي أعلنها بيتكوفيتش.

وقال المدرب البوسني في مؤتمر صحفي: “تواصلت مع رياض محرز وتحدثنا طويلا”.

وأضاف “لقد طلب مهلة للتفكير في مستقبله مع الخضر”.

وتابع مدرب منتخب سويسرا السابق “الباب يظل مفتوحا أمام محرز ولجميع اللاعبين”.

وعن موقف المخضرم إسلام سليماني، قال “تحدثت مع سليماني، وعليه التركيز مع فريقه الجديد، فالباب مفتوح أمامه أيضا”.

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