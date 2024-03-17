النصيري يعلق على واقعة غضبه بعد تغييره أمام سيلتا فيغو

علق الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني على واقعة غضبه من مدربه بعد تغييره أمام سيلتا فيغو، اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال النصيري في تصريح له بعد نهاية المباراة: “لم يحدث شيء مع المدرب، والتبديل كان قاسيًا. لقد كانت أعصاب المباراة”.

وأضاف: “أحاول دائمًا مساعدة فريقي. لم أرغب في الخروج، وكنت أركز على تسجيل الهدف الثاني”.

وتابع: “إنها أمور تحدث دائمًا في الملعب وعلينا نسيانها، مع التحضير للمباريات المقبلة من أجل الفوز بها”.

ومعلوم أن النصيري ظهر غاضبا بعد تغييره أمام سيلتا فيغو وكاد أن يشتبك مع مدربه لولا تدخل زميله أوكامبوس لتلطيف الاجواء.

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