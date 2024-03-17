الجزائر تحتج على قرار المغرب نزع ملكية عقار سفارتها بالرباط

2024-03-17 / 19:04
4
هبة بريس - الرباط

في خرجة أخرى غريبة، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا تضمن ما اسمته “إدانة بأشد العبارات لمشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب” معتبرة أن ذلك “يشكل انتهاكا جسيما لاحترام و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”.

وقررت الحكومة المغربية، وباقتراح واستشارة من وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، انتزاع عدد من العقارات والأراضي المملوكة للجمهورية الجزائرية، بالعاصمة الإدارية الرباط قصد المنفعة العامة لاستغلالها في توسيع المقرات الخدماتية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية .

وأورد مشروع المرسوم الذي تضمنه العدد 5811 من الجريدة الرسمية، الصادر في 13 مارس 2024، 3 عقارات تم الشروع في إجراءات نزع ملكيتها.

ويتعلق الأمر بعقار يسمى “كباليا”، تبلغ مساحته 619 مترا مربعا، والثاني “زانزي” بمساحة إجمالية تبلغ 630 مترا مربعا، وبه دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، في حين يسمى العقار الثالث “فيلا دي سولاي لوفون”، وتبلغ مساحته 491 مترا مربعا، بها فيلا من طابق واحد ومرافق متعددة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أمن مطار البيضاء يوقف نصابا ألمانيا مطلوب على الصعيد الدولي

أمن مطار البيضاء يوقف نصابا ألمانيا مطلوب على الصعيد…

2024-03-17 / 17:44
Photo of أمن المضيق يوقف شخصين تورطا في سرقة وكالة لتحويل الأموال بالحسيمة

أمن المضيق يوقف شخصين تورطا في سرقة وكالة لتحويل…

2024-03-17 / 16:52
Photo of توقيف شخصين في قضية سرقة وكالة لتحويل الأموال

توقيف شخصين في قضية سرقة وكالة لتحويل الأموال

2024-03-17 / 15:08
Photo of القنيطرة .. ضبط 15 شخصا لاشتباه تورطهم في الشغب الرياضي

القنيطرة .. ضبط 15 شخصا لاشتباه تورطهم في الشغب…

2024-03-17 / 14:09
Photo of أكادير.. ضبط قارب وإحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات

أكادير.. ضبط قارب وإحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات

2024-03-17 / 13:46
Photo of وكالة بيت مال القدس تسلم تجهيزات لمستشفى الهلال الأحمر في القدس

وكالة بيت مال القدس تسلم تجهيزات لمستشفى الهلال الأحمر…

2024-03-17 / 13:28

شيشاوة: تواصل عملية إعادة البناء ما بعد الزلزال

2024-03-17 / 13:06
Photo of طقس الأحد… ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

طقس الأحد… ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

2024-03-17 / 09:31
Photo of الخميسات : الحبس أربع سنوات ل ” فقيه ” في قضية استغلال ” قاصر”

الخميسات : الحبس أربع سنوات ل ” فقيه ”…

2024-03-16 / 23:35
Photo of لجنة المخدرات.. تسليط الضوء على جهود المغرب في مكافحة تهريب المؤثرات العقلية

لجنة المخدرات.. تسليط الضوء على جهود المغرب في مكافحة…

2024-03-16 / 23:03

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق