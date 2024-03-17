وكالة بيت مال القدس تسلم تجهيزات لمستشفى الهلال الأحمر في القدس

2024-03-17 / 13:28
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هبة بريس

في إطار العملية الإنسانية التي أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بإرسالها للفلسطينيين في قطاع غزة والقدس، قامت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الأحد، بتسليم تجهيزات كاملة لخلية اليقظة والتنسيق لحالات الطوارئ والمستعجلات لمستشفى الهلال الأحمر بمدينة القدس.

وذكرت وكالة بيت مال القدس، في بلاغ، أن شحنة التجهيزات تضم أدوات مكتبية ومنصة مركزية لأجهزة الحاسوب، ووحدة أنترنيت مركزية، وشاشات كبيرة للعرض ولوحات إلكترونية، إلى جانب أجهزة محمولة للاتصال، وأخرى للاتصال اللاسلكي المتنقل، فضلا عن قناني الأكسجين ومعدات أخرى.

وهمت هذه العملية كذلك، التي تمت بحضور ممثلين عن جمعية مستشفيات القدس الشرقية، توزيع 50 من حقائب الإسعاف الخاصة بالمسعفين تضم 42 صنفا من المعدات والأدوية.

كما همت العملية تسليم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لصيدلية مستشفى الهلال، وأخرى لمستشفى جمعية المقاصد الخيرية، حرصا من الوكالة على الوفاء بالتزاماتها بتقديم الدعم المستمر لمستشفيات القدس الرئيسية، التي تُعتبر شريكا أساسيا للمؤسسة في القدس.

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