لويس إنريكي يدافع عن أشرف حكيمي

دافع الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي عن لاعبه الدولي المغربي أشرف حكيمي عقب الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وقال إنريكي في تصريح له: “لا أتفق أن مستوى حكيمي تذبذب هذا الموسم، إنه يتمتع بإمكانيات فريدة. أداؤه كان ثابتا طوال الموسم، فهو لاعب يتمتع بإمكانيات رائعة”.

وأضاف: “إنه لاعب نشيط على المستوى الهجومي، وفريد من نوعه، ولديه إمكانيات لاتتوفر سوى في عدد قليل من اللاعبين في نفس مركزه، لكنه لا يزال بحاجة لتحسين مستواه”.

وتأتي تصريحات لويس إنريكي بشأن اشرف حكيمي قبل مواجهة مونبولييه المقررة مساء اليوم الأحد في الدوري الفرنسي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp