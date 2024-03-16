تيزنيت : ضبط شحنات من “الأسماك ومواد التجميل” مهربة بشاحنات للإرساليات

2024-03-16 / 21:43
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في إطار عمليات محاربة التهريب ، نجحت مصالح الدرك الملكي بسرية تيزنيت ، من احباط عمليتين على مستوى السد القضائي لكوكبة الدراجين بالمعذر الكبير بنفس الإقليم ، كان اخرها يوم امس الجمعة 15 مارس الجاري ، بعد حجز حوالي نصف طن من الأسماك المهربة مخزنة في صناديق غير صحية على متن شاحنة تابعة لشركة للإرساليات قادمة من العيون في اتجاه مدن داخلية .

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها التي تنفذها مصالح الدرك بسرية تيزنيت على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 ، بعد حجز شحنة كبيرة تضم آلاف الوحدات من مستحضرات التجميل، التي كانت محملة على شاحنة تابعة لشركة لنقل الإرساليات قادمة من المناطق الجنوبية.

وأسفرت هاتان العمليتان عن توقيف سائقي الشاحنتين، ووضعهما تحت الحراسة النظرية، موازاة مع حجز المواد المهربة، في انتظار القيام بالمتعين بخصوصها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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