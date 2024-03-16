نرجس الحلاق تبدي سعادتها بقرار منح الأم حق إنجاز جواز سفر الأطفال دون موافقة الأب

2024-03-16 / 21:10
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هبة بريس -

أبدت الفنانة المغربية نرجس الحلاق ، سعادتها بعد إعلان مجموعة من القنصليات العامة المغربية بالخارج، عن إعطاء الحق للأمهات المغربيات المقيمات بالخارج، لإنجاز أو تجديد جوازات السفر الخاصة بأبنائهن القصر دون اشتراط حضور أو موافقة الأب.

وقالت الفنانة المغربية عبر تدوينة على حسابها بموقع “انستغرام “: “مبروك للأمهات حق الحصول على جواز السفر لأبنائها اللي حملات بيهم 9 شهور.. بلا منهضرو على المسؤولية اللي كتكون هازاها بوحدها”.

وأضافت : “اللي كيقولولي راه الجالية اللي خارج المغرب ماشي كلشي، هانية ماشي مشكل المهم المرأة المغربية واخا تكون حتا عايشة فالقمر، أي إنجاز يعطينا الحق غا نحتافلو بيه، وإن شاء الله القادم أجمل”.

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