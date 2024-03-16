دياز يتألق مع ريال مدريد أمام أوساسونا بهدف ويحصل على تنقيط جيد

حقق ريال مدريد فوزا عريضا على حساب مضيفه أوساسونا في الدوري الاسباني ضمن منافسات الجولة التاسعة و العشرين من المسابقة المحلية وذلك على ملعب السادار بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتألق اللاعب المغربي إبراهيم دياز في هذه المباراة حيث سجل الهدف الثالث للفريق الملكي في الدقيقة 61 من المباراة.

وتحصل ابراهيم دياز على 7.6 نقاط حسب موقع صوفا سكور بعد لعبه له 72 دقيقة .

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