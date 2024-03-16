بسمة بوسيل عن علاقتها بتامر حسني: “أولادنا ملهمش ذنب في اختياراتنا”

2024-03-16 / 14:53
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هبة بريس - متابعة

كشفت بسمة بوسيل عن علاقتها بطليقها الفنان تامر حسني، بعد الانفصال.

وقالت بسمة بوسيل في حوار لها مع «et بالعربي»: “لازم نتجمع أنا وتامر في المناسبات وأول يوم في رمضان وأولادنا يحسوا بالدفا، حتي لو اطلقنا أولادنا ملهمش ذنب في اختياراتنا”

وأضافت: “أهم حاجة عندنا الصحة النفسية بتاعة أولادنا، واحنا مش بنمثل احنا عائلة مبسوطة، رغم الطلاق الحياة في البيت عند تامر زي عندي”.

وختمت: “أنا وتامر كنا بنحافظ على أن أحنا فيما بينا حب لولادنا ولبعض، وبالنسبالة لينا العائلة أهم شىء، لو محولتيش تخلي علاقتك بطليقك كويسة علشان أولادكو يبقي كده أنا أم غير ناجحة”

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